Antalya Konyaaltı'nda düzenlenen plaj hentbolu EHF ebt Finalleri'nde mücadele eden Danimarka'nın HEI Beach Handball takımı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinin anısını turnuva boyunca formalarında yaşattı.ANTALYA (İGFA) - Formalarının arkasına Cemal Kütahya, oğlu Çınar Kütahya ve eşi Pelin Kütahya'nın aile fotoğrafı ve Türk Bayrağı koyan Danimarka ekibi, hentbol severlerin büyük takdirini topladı. Danimarka ekibi turnuvanın son günü düzenlenen seremonide, Cemal Kütahya ve ailesinin resmi bulunan formayı, Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya'ya verdi.

Cemal Kütahya hakkında konuşan ve "Belki de gelmiş geçmiş en iyi golcü O" diyerek duygularını ifade eden HEI Beach Handball oyuncusu Martin Vilstrup Andersen, soruları yanıtladı.

Cemal Kütahya ve ailesi anısına formalarla maçlara çıkma fikrinin nasıl ortaya çıktığını bize anlatır mısınız?

Martin Vilstrup Andersen: Plaj hentbolu topluluğunda olduğu gibi biz küçük bir plaj hentbolu ailesiyiz. Cemal ile bir kaç kez Avrupa Şampiyonası’nda görüştüm. 2 kez gol kralı olmuştu. Onlara karşı oynamıştık. Türkiye'deki depremle ilgili üzücü durumu öğrendiğimizde sadece onun kaybını değil; ailesinin, oğlunun ve eşinin de kaybını öğrendik. Sonra takımıma sormak için bu fikirle geldim. Bu üzücü kaybımız için saygımızı nasıl gösteririz diye düşündüm. Sonrasında formalarımızı yapan şirketle iletişime geçtim. Sonunda resmi koymak istediğimiz bu tasarım ile geldik .

Bunu nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili çok konuştuk. Saygımızı göstermek için arkamıza adını ve Türk bayrağını koyarak yaptık.

Bu özel formalarla oynamak nasıl bir duyguydu? Oyun sırasındaki duyguları ve atmosferi tarif edebilir misiniz?

Martin Vilstrup Andersen: Öncelikle Türkiye’de hava çok sıcak, özellikle İskandinavya'dan gelenler için. Ama şu ana kadar harika bir etkinlik oldu. Özellikle birkaç oyun kazandığımız için. Plaj hentbolu çok yoğun, çok fazla duygu var.

Daha kişisel bir soru soracak olursak; Cemal ile aranda gol krallığında bir rekabetiniz vardı. Siz ikiniz arasındaki bu dostça rekabet hakkında ne düşünüyorsun?

Martin Vilstrup Andersen: Son birkaç sefer Cemal kazandı. Belki de gelmiş geçmiş en iyi golcü O. Ama bunda genel olarak bir şey söylemek istersem, O harika bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir golcüydü. Harika tekniği ve bitiriciliği vardı.

Tekrar söylüyorum harika bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ve ayrıca gerçekten harika bir plaj hentbolu oyuncusunun kaybı. Evet, gol atmak plaj hentbolunun bir parçası ve o bunda kesinlikle ve kesinlikle iyiydi. Bu yüzden ona hayrandım.