Darıca Belediyesi, Darıca Hizmet Kompleksi’ne binlerce kitabın olacağı modern kütüphane kazandıracak.

Gençlerin kitapla daha fazla buluşabilmesi amacıyla içerisinde 10 bin kitabın olduğu Millet Kütüphanesi’ni hizmete açan Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası iş birliğinde kısa bir süre önce ilçeye kazandırılan Darıca Hizmet Kompleksi içerisine kütüphane kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, GTO Başkanı Aslantaş ve ekibine teşekkür ederek, "Ticaret odamızla birlikte ilçemize içerisinde aşevi, taziye yeri ve AFAD koordinasyon merkezi gibi alanlarında yer aldığı güzel bir hizmet kazandırdık. Söz verdiğimiz gibi gençlerimiz için bir de modern kütüphane hazırlıyoruz. Darıca’nın eğitim ve kültür sanat şehri olması için söz vermiştik. Daha önce Kitap Kafe ve Millet Kütüphanesi’ni açtık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Millet Bahçesi’nde büyük bir kütüphane inşaatımız da devam ediyor. Bunların yanı sıra Kitap Fuarı’nı da geleneksel hale getirerek ilçemizde okuma kültürünün oluşmasına katkı sağladık. Darıca Hizmet Kompleksi’nde de içerisinde binlerce kitabın olacağı modern bir kütüphaneyi yakın bir zamanda gençlerin hizmetine sunacağız. Okuma salonları, bilgisayar odaları ve çalışma odaları ile gençlerin yanında olacağız. Çayımızı, kekimizi de ikram edeceğimiz kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.