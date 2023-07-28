Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesinin şekillendiği Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde epey bir mesafe kat etti. Vatandaşlar, yeni etaba da hayran kalacakKOCAELİ (İGFA) - İnşa ettiği millet bahçeleriyle Kocaeli’ni daha yeşil ve daha çok nefes alan bir kente dönüştürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 3. Etap projesi ile daha da genişleyecek olan Darıca Millet Bahçesi’nde durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Büyükşehir’in ilk olarak Darıca’da hizmete açtığı Millet Bahçesi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar için nefes ve etkinlik alanı oluyor. Vaktini açık havada değerlendirmek isteyenler, deniz manzaralı oturma alanlarında piknik yapma imkânı bulurken, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile de doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Büyükşehir, yeşille mavinin buluştuğu Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşın sosyal yaşam alan ihtiyacını artırıyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesiyle cazibesine cazibe katacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı.

MİLLET KIRAATHANESİ ŞEKİLLENİYOR

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı olan Millet Kıraathanesi ise giderek şekilleniyor. Yüklenici firma daha önceki süreçte kaba inşaatı tamamlamıştı. Saha betonlarının döküldüğü projede son olarak uzun ömürlü metal çatı kaplama sistemi olan kenet çatının ilk katının döşemesi yapıldı. Kenet çatının güçlü rüzgâr ve fırtınalara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, Oturma Alanları, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Dinlenme Alanları Olacak.

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi ise 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak. Buna göre 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları Millet Kıraathanesi’nde bulunacak.

OTOPARKLAR TAMAMLANIYOR

Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi’nde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını da artırıyor. Bu kapsamda Millet Kıraathanesinin hemen yanına 227 araç kapasiteli otopark inşa eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 900 ve 100 araçlık olmak üzere iki ayrı noktaya daha otopark alanı hazırlıyor. Çalışma dahilinde 4 kilometrelik yeni yol da inşa eden Büyükşehir ekipleri böylece sürüş konforunu ve güvenliğini artırmış oldu.