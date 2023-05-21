Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için projelendirilen ikileme ve bağlantı yolları için fore kazık imalatları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsü fore kazık beton imalatları yapılıyor. 205,85 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü için 97 adet fore kazık çakılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilave köprüyle Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Proje kapsamında kavşaklar yenilenecek.

KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARI

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları Yapım İşi kapsamında Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprü ile geçilmiş olacak. Çalışmalar kapsamında 205,85 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve 1.280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için 1.030 metreküp öngermeli kiriş, 1.255 ton nervüllü demir kullanılacak. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2.500 ton PMAT, 1.550 ton binder, 1.975 ton bitümlü temel, 1.235 tonda aşınma asfalt serimi yapılacak. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları yapılacak.