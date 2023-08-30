Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Buray, Darıca Millet Bahçesi’nde hayranlarını coşturduKOCAELİ(İGFA) - Birbirinden farklı etkinliklerle birçok ünlü ismi Kocaelili vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray’ı sevenleri ile bir araya getirdi. Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Buray konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “Olmadı”, “Senin Yüzünden”, “Sen Sevda mısın”, “Deli Kız”, “Alaz Alaz” gibi en sevilen şarkılarıyla dinleyenlere keyifli bir gece yaşatan Buray, sahne performansıyla göz doldurdu.

DARICA’DA UNUTULMAZ BİR GECE

Kendisini dinlemeye gelen genç hayranlarına şarkılarını seslendiren Buray, muhteşem performansıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatırken, müzikseverler de danslarıyla başarılı sanatçıya eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramını coşkulu bir şekilde sevenleriyle birlikte kutlayan Buray, Darıca Millet Bahçesi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Alanda bulunanlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ileterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te yurt edinilen bu topraklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile mühürlenmiştir ve ebediyen bizim olmuştur. Bu zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmet ile anıyorum. Bu güzel Zafer akşamında sizlerle sevgili Buray’ı bir araya getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın için bir alkış rica ediyorum” dedi.

Büyükşehir bu kez sevilen sanatçı Fettah Can’ı 30 Ağustos Çarşamba günü (Bu akşam) saat 21.00’de İzmit Sekapark Uçurtma Tepesinde sevenleri ile buluşturacak. Can, en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyleyecek.