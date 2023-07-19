Darıca Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ödüllü projesi "Sanat Seninle Sokakta" etkinlikleri bu yıl yeniden başladı. Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar adeta müziğe doydu.

İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini Sanat Seninle Sokakta etkinliği ile sahnelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve ödüle layık görülen proje ile her mahallede konserler düzenleniyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro her akşam farklı bir mahallede sahneye çıkarken, Darıcalılar da konserlere ilgi gösteriyor.

Bu yıl ilk olarak Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda başlayan Sanat Seninle Sokakta konserlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte konseri izledi.

Darıca’nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim çocuklar diye adlandırdığımız gençlerden oluşan koro Darıcalılara güzel bir müzik keyfi yaşatıyor. Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde konserlerimiz devam edecek. Kursiyerlerimizden oluşan koro ile yaz boyunca her mahallemizde vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız" dedi.