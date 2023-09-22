Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a devam eden projeleri gezdirerek bilgi verdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Muhtarlar Toplantısı için Darıca’ya geldi. Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına Vali Yavuz ile birlikte Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve mahalle muhtarları ile birim müdürleri katıldı. Darıca’nın 14 mahallesinin masaya yatırıldığı toplantıda her mahallede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplantının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a ilçede devam eden sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarla belediye tarafından yapılan projeleri gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlk olarak Abdi İpekçi Mahallesi’nde yapımı devam eden aile sağlığı ve kültür merkezi projesi ile başlayan hizmet turu sonra ilçede devam eden eğitim yatırımları ve yeni hükümet konağı inşaatı ile devam etti. Bayramoğlu Mahallesi’nde yapımı süren sağlık kompleksinin de gezildiği projede son olarak yapımı tamamlanarak hizmete açılan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi incelendi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeler hakkında Vali Seddar Yavuz’a detaylı bilgiler vererek, "Darıca’mızda bir yandan belediye olarak eğitimden sağlığa birçok alanda projeleri hayata geçirirken bir yandan da alt yapı ve üstyapıyla birlikte kültür sanattan spora her alanda ilçemize projeler kazandırıyoruz. Gerek Darıca Belediyesi olarak biz, gerek Büyükşehir Belediyemiz ve gerekse de hükümetimiz tarafından ilçemizde birçok projenin çalışması devam ediyor. İlçemize kazandırılan eserlerde Valiliğimizin de çok değerli destekleri ve katkıları var. Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a ilçemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da gün boyu Darıca’daki projeleri inceleyerek, çalışmaları yakından takip etti. Darıca’da yatırımların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Vali Yavuz, Darca Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı tebrik etti. Birçok farklı alanda devam eden çalışmalar nedeniyle ekiplere kolaylıklar dileyen Vali Yavuz, bütün kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.