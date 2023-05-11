Darıca Nene Hatun Deresi’ni ıslah eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi sosyal donatılarının da yer aldığı modern bir yaşam alanına kavuşturdu. 45 bin 580 metrekarelik alan hem yeşillendirilip hem yaşam alanına dönüştürüldü.

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Nene Hatun Deresi’nin ıslah edilmesiyle başlanan “Sırasöğütler Nene Hatun Yürüyüş Yolu ve Parkı” yapım işini tamamlayarak, Darıca’ya yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Spor ve yaşam alanına dönüştürülen Darıca Nene Hatun Deresi, son imalatların tamamlanmasının ardından cazibe merkezi haline geldi. Darıca’nın yaşam kalitesini yükselten proje, bölge sakinlerinden tam not aldı.

5 bin 218 metrekare alana yürüyüş yolu

Toplam 45 bin 580 metrekare alanda hayata geçen Sırasöğütler Nene Hatun Yürüyüş Yolu ve Parkı, 7’den 70’e herkesin spor yapıp, hoşça vakit geçirebileceği yeni yaşam alanına dönüştü. Proje çerçevesinde 5 bin 218 metrekare yürüyüş yolu ile 4 bin metrekare bisiklet yolu inşa edildi. Futbol sahası, 2 basketbol sahası ve 3 potalı basketbol sahası gençlerin hizmetine sunuldu. Biri engelsiz olmak üzere 3 farklı çocuk oyun alanı ve bunların yanında bir de trambolin alanı oluşturuldu. Yetişkinlerin de düşünüldüğü alanda sağlıklı yaşam için fitness aletleri monte etti.

600 ağaç dikimi yapıldı

151 süs elması, 74 süs armudu ve ova akçaağaç, 72 goldrider, 55 pembe çiçekli akasya, 35 süs kirazı, 25 şeker akçaağaç ve leylandi, 20 çınar, 16 manolya ve süs eriği, 15 alıç, 13 Ihlamur, 6 meşe ve 2 zeytin olmak üzere 600 ağaç dikimi yapıldı. Böylelikle Darıca Nene Hatun yürüyüş yolunun çevresi yeşile büründürüldü. Proje çerçevesinde 23 bin metrekare alan çimlendirildi.