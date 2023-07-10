Darıca Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Sanat Seninle Sokakta" ekinlikleri bu yıl yeniden başlıyor. Bu akşam Balyanoz Koyu’nda başlayacak etkinlikte Darıcalılar müziğe adeta doyacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği ile sahneye yansıtıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje ile Darıcalı genç sanatçılar farklı mahallelerde sahne alarak vatandaşlara yaz eğlencesi yaşatıyor.

Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yaz akşamlarında ilçenin farklı noktalarında konserler düzenleyecek. Gençlerin tecrübe kazanması amacıyla başlatılan proje bu yıl yeniden başlıyor. Bu akşam Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda start alacak etkinlikte Darıcalılar müziğe adeta doyacak. Belirli takvim dahilinde gerçekleşecek etkinlikte farklı mahallelerde konserler düzenlenecek.