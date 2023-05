Türkiye’nin liseler arasındaki ilk robot takımını kurarak alanında öncü olan ve başarılarını katlayarak sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti Robot takımları,hem lise hem de ortaokul düzeyinde yarışmalarda aldığı ödüllerle başarılarını perçinledi.İSTANBUL (İGFA) - Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Robotex International Ulusal Turnuvası’nda “Labirent Çözen Robot” kategorisinde Türkiye Şampiyonu; “Nordic Kızların İtfaiyeciliği” ve “Hızlı Çizgi İzleyen Robot” kategorilerinde Türkiye 3’üncüsü olurken; Darüşşafaka Ortaokul Robot Takımı, 2. İstanbul Ortaokul Yerel Turnuvası’nda robot performansları, robot tasarım ve geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle birincilik ödülünü kucakladı.

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, dünyanın en büyük robotik yarışması RobotexInternational’ın 2023 sezonu turnuvasında üç ayrı kategoride geliştirdikleri robotlarla yer aldılar. Çocuklar ve gençlerin bilim ve mühendislik alanına ilgilerini artırmak ve mühendislik alanlarında çalışma yapmaları için öncülük eden RobotexInternational’ın bölgesel turnuvasında başarı gösteren takımlar, 29-30 Nisan’da Antalya'da düzenlenen Ulusal Turnuvalara katılmaya hak kazandılar.

Antalya’da gerçekleştirilen Ulusal Turnuva’daki Labirent Çözen Robot kategorisinde Darüşşafakalı öğrenciler, geliştirdikleri robotlarıyla labirenti en hızlı çözerek Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdiler. Öğrenciler aynı zamanda yangınla mücadele, kız öğrenciler için tasarlanan, kız öğrencilerin mühendislik ve teknoloji becerilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan “Nordic Kızların İtfaiyeciliği” ile “Hızlı Çizgi İzleyen Robot” kategorilerinde de Türkiye 3.lüğü elde etti.

Darüşşafakalı tüm takımlar, gösterdikleri başarılarıyla 2023’ün Kasım ayında Estonya'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya gidiş bileti kazandı.

DARÜŞŞAFAKA ORTAOKUL ROBOT TAKIMI PANİC AT DACKA DA ŞAMPİYON OLDU

Özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programının Türkiye ayağında, “Bilim Kahramanları Buluşuyor First Lego League Challenge 19. Sezon Türkiye Turnuvaları” kapsamında düzenlenen II. Ortaokul Yerel Turnuvası’ndaysa Darüşşafaka Ortaokul Robot Kulübü Panic At Dacka takımı ulusal şampiyona bileti kazandı.

29 Nisan’da düzenlenen yarışmada robot performansları, robot tasarım ve geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle 36 takım arasından birinci olarak şampiyonluk ödülü kazanan Darüşşafaka Ortaokul Robot takımı ulusal turnuvaya katılma şansı elde etti