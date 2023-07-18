Datça'da 24 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi konusunda da aksaklıklar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçedeki su kesintilerinin uzamaması içinmevcut sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeyejeneratörler takviyesi yaparak su iletimi sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın birçok farklı noktasında elektrik kesintileri yaşandı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kesintilerden en çok etkilenen ilçelerden biri ise Datça oldu.

Elektrik dağıtım şirketinden kaynaklı olarak 24 saati aşan kesintilerde içme suyu depolarına su iletimi konusunda da aksaklıklar yaşanırken Büyükşehir Belediyesi su kesintilerinin uzamaması için bölgedeki sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeye jeneratör takviyesi yaptı.

Elektrik kesintisinden kaynaklanan su kesintilerini gidermek için ilçeye getirilen jeneratörlerin Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından kurulumu yapıldı.

Jeneratörlerin devreye girmesiyle birlikte kuyuların enerji kesintisi ortadan kaldırıldı ve depolara su iletimi sağlandı. Depolara su iletiminin sağlanmasının ardından ilçeye sorunsuz olarak su verilmeye başlandı.