Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Datça bademi ve zeytini destekleme projesi için imzaları attı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi 22 bin 764 metrakare araziye sahip 4 taşınmazdaki 160 zeytin ağacı ve 1 adet badem kırma ayıklama makinesini kooperatifin kullanımına verdi.

Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 63 üyesi bulunuyor. Büyükşehir ile yapılan protokolle Datça bademi ve zeytinin üretiminin artırılması, pazarlamanın iyileştirilmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hedefleniyor. Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında Datça bademinden 2 ton çağla turşusu üreterek yurt dışına sattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Kooperatif Başkanı Can Usul; “Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız protokol sayesinde artık üreticilerimiz daha çok üretip daha çok kazanacak. Kooperatifimizde 15 kadın üreticimiz bizlere büyük katkı sunuyor. Büyükşehir Belediye’miz destekleri ile kurulan Tarımsal Güçbirliği kooperatifine de katıldık. Bu birlikteliğin bize çok faydası olacağına inanıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza tarıma verdiği destekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Tarımsal Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk Büyükşehir Belediyesi destekleri ile kurulan güç birliğinin her geçen gün büyüyerek daha da güçlendiğini söyledi ve bu güç birliğinin tarımsal üretime, üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla almasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm hizmetlerini, projelerini güven duygusu üzerine kurduklarını, iyi bir ekiple vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını söyledi ve Büyükşehir olarak tarımda kooperatifleşmeye, üreten köylüye desteğe büyük önem verdiklerini belirtti.