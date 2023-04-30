Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı liderleri ile yapacağı miting öncesi İzmir'e gitmeden önce Afyonkarahisar'a geldi. Davutoğlu, burada Millet İttifakı'nın beraberliğine vurgu yaparak, Afyonkarahisar'dan 4 milletvekili istediğini söyledi.Afyon Kent Haber / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu, İzmir mitingi öncesinde Afyonkarahisarlı iş insanı kuyumcu merhum Hacı Nurettin Güzbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası Afyon NG Otel'de istirahata çekilen Davutoğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Toplantıya millet ittifakının İl Başkanları ve CHP ve İYİ Parti'nin milletvekilleri adayları da katıldı.

AFYONKARAHİSAR’DAN 4 MİLLETVEKİLİ İSTİYORUM

Davutoğlu Afyonkarahisar'da millet ittifakının il başkanlarının beraberlik ve uyum içerisinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade etti ve Afyonkarahisar'dan 4 milletvekili istedi.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Kaybedeceğini bilenler, insanın en tehlikeli olduğu an gücünü kaybedeceği andır. Biliyorlar ki bu hikaye bitti, gidecekler. Davutoğlu burada yaptığı açıklamada siyasi ahlak yasası başbakanlığına mal olduğunu ve 14 Mayıs'ta Türkiye'de yeni bir iklim olacağını söyledi. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın perde arkasında ne görüştüğünün belli olmayan kirli bir ittifak olduğunu belirtti.

Davutoğlu, "Kimse karamsarlığa kapılmasın” diyerek, seçimlerde başarılı olacaklarına olan inancını vurguladı.

Ahmet Davutoğlu, basın toplantısına katılan millet ittifakının İl Başkanlarına, milletvekili adaylarına, parti teşkilatlarına ve Basın toplantısına katılan gazetecilere teşekkür ederek İzmir Mitingi için otelden ayrılarak yola çıktı.