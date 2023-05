Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İnegöl İlçe Binası açılışı için Bursa'ya geldi. İl Başkanı Alparslan Yıldız ile Genel Başkan Yardımcısı Eski Bursa Valisi İzzettin Küçük, Davutoğlu'nu İnegöl'de karşıladı.

Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İnegöl'e geldi.

Partisinin İnegöl İlçe Binası açılışı ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak için İnegöl İlçesi'ne gelen Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alparslan Yıldız, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eski Bursa Valisi İzzettin Küçük. İlçe Başkanı Sedat Yavuz ile parti yöneticileri ve partililer karşıladı. Cuma namazı için İnegöl Organize Sanayi Camii'sine geçen Davutoğlu, İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden Davutoğlu burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

“İnegöl özel bir ilçemiz. Nüfusu itibariyle, üretim kapasitesi itibariyle birçok ilin önünde. Nüfus olarak 40’ncı şehir ama üretimde çok daha önde. 1 milyar 389 milyon Dolar ihracat yapıyor. İnegöl için bu muazzam bir rakam. Ve ithalatı 281 milyon dolar civarında. Net olarak bu ülkeye İnegöllüler 1 milyar dolar net ticaret fazlası vererek katkıda bulunuyor. Her şeyden önce İnegöllülerin hepsini tek tek tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Reel sektör üretiyor. İnegöl de üretileni de bütün o limanlara götüren, diğer şehirlere, yurt dışına gitmek üzere de aktaran kahraman nakliyatçılarımız sizlere de tekrar memleket adına, İnegöllüler adına teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Size güç versin. Kuvvet versin. Sizi her türlü kazadan muhafaza eylesin. Benim nakliyat gibi bazı sektörler özel ilgimi çeker. Rahmetli babam kunduracılık, 25 yaşlarında nakliyatçılık yapmış. Annem rahmetli olunca babaannemin gözleri yolda olurmuş. Oğlum ne zaman gelecek diye. Ne kadar çalışırsanız çalışın, gelir dengesinin bozulduğu bir dönemde evinize ekmek götürmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Enflasyon, akaryakıt fiyatları derken evinize ekmek götürmeye çalışıyorsunuz. Madenciler gibi sizlerin de her kuruşu helal. Kaybettiğimiz madencileri bir kez daha anıyorum.”

“Enflasyon yüzde 83. TÜİK rakamlarına göre üretici enflasyonu yüzde 151. Ve bütün bu şartlarda her gün artan mazot fiyat. Bu şartlarda evinizi helal rızık götürmeye çalışıyorsunuz. Geçen hafta maden kazası yaşadık. Birkaç alan var ki onların her bir kuruşu helal. Maden şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Madencilerin o yer altında kazandıkları her bir kuruş, çıkan madenleri götürmek için hayatını bazen riske edecek şekilde çalışmakla zorunlulukla karşı karşıya kalan şoför esnafımızın, nakliyatçılarımızın da rızkı en helal rızıklardandır. Üzüntümüz odur ki, bir taraftan siz bu zor şartlarda buralar rızkı kazanmaya çalışırken, diğer tarafta bakınız hiçbir şey üretmeden hiçbir direksiyonun başına geçmeden yol boyu nerede polis bana ceza kesecek korkusu duymadan, evinde oturup tabiri caizse yan gelip yatıp parasını kur korumalı mevduata yatırıp, faizle geçinen bir rantiye sınıfı var Türkiye'de. Ve bu rantiye sınıfına bir yıl içinde şu ana kadar hazineden 185, Merkez Bankasından 110 takriben toplamda 200 milyar dolar lira aktarıldı. Yılsonuna kadar bu 290 milyar lirayı bulacak. Yani her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cebinden 3 bin 500 lira bu. Sadece parası olup bankaya yatırıp emek vermeyen insanlara aktarıldı. Şimdi bu adalet değil. Bu reva değil. Sizin gibi çalışan, gece gündüz çalışanlar geçim sıkıntısı yaşarken, lüks hayat içinde hiçbir şey üretmeden yaşıyor olmalarına karşı, işte biz sizlerle birlikte dertleşme, konuşmak üzere buradayız.”

“Sorunlarınızın bir kısmını Recep Bey aktardı. Eğer Avrupa Birliği uyum ki bence önemli, sizin canınız her şeyden kıymetlidir. Ve bu halkla birlikte onları dinleyerek siyaset yapmayı ilke olarak benimsedik. Ve devlet görevlerindeyken de Türkiye'de 2016’da ayrıldığında enflasyon yüzde 3,2’ydi. Üretici tüketici yüzde 16’ydı. Asgari ücrete zam yapmıştık. Dolar 2 lira 80 kuruştu. Şimdi işte ülkedeki bu kötüleşme, yoksullaşma karşısında tekrar sizlerin huzurunuzdayız. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey'e. Son Başbakanımız dedi, doğru. Seçilen son Başbakan olarak sizlere bir borcumuz var. Ekibimizle, İl Başkanımız Alparslan ve İlçe Başkanımız Sedat Bey bütün ekibimiz burada. Eski Valimiz hepinizin çok iyi tanıdığı Bursa Valimiz İzzettin Bey burada”.