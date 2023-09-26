Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), milyarlık arazinin Mehmet Şimşek'in dostuna verildiği iddiasına yönelik haberlerin doğru olmadığına vurgu yaparak, hakikata yer verildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan 26 Eylül 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Milyarlık arazi, Şimşek'in dostuna" haberlerinin doğru olmadığı vurgulandı.

Söz konusu iddiaya ilişkin bültende şunlar kaydedildi:

"Bahse konu projenin ihalesi 13 Nisan 2023'te gerçekleştirilmiş olup Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 4 Haziran 2023'te Bakanlık görevini ifa etmeye başlamıştır. Dolayısıyla ihale tarihinde Türkiye'de değil yurt dışında olan Bakan Şimşek, henüz göreve gelmemiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin dezenformatif haberlerle ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını açıklamıştır."