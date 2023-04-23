En büyük bayram Hatay Defne’deki Kocaeli Büyükşehir’in çadır kentinde çocukların neşesiyle kutlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne çadır kentteki çocuklara muhteşem bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşattı. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi meclisimizin açılışının 103. yıldönümü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel ve milli gün sabah erken saatlerde çocuklardan oluşan 23 Nisan kortejiyle başladı.

En güzel kıyafetlerini giyen çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle yürüyerek, dünyada eşi benzeri olmayan bu anlamlı günü kendilerine armağan eden Atatürk’e minnetlerini sundu. Büyük bir sevinç yaşadıkları gözlerinden anlaşılan çocuklar bayramın tadını çıkardı. Hatay protokolü de bu anlamlı günde çocukların yanında yer aldı.

KIRMIZI BEYAZ ÇADIR KENT

Geleceğin ve Hatay’ın mimarı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Büyükşehir’in etkinlikleriyle Defne çadır kentte doyasıya kutladı. Türk bayraklarının her yeri sardığı, milli marşların yankılandığı çadır kentte Büyükşehir, çocuklara ve ailelere çifte bayram yaşattı. Çadır kentte sessizliğin yerini cıvıl cıvıl çocuk sesleri alırken, Defne’yi neşe ve gurur sardı.

PAMUK ŞEKER, OYUN GRUPLARI VE DANSLAR

Büyükşehir, bayramda çocukların özlem duyduğu her şeyi onlar için Defne’ye taşıdı. Hem Ramazan Bayramı geleneklerini yaşatan hem de 23 Nisan milli duyguları şahlandıran Büyükşehir, Defneli çocukların unutulmaz bir bayram yaşamasına vesile oldu. Çocuklar tüm gün pamuk şekerler, oyun grupları ve danslarla keyiflerine keyif kattı. Sihirbazlık, jonglör ve çizgi film gösterilerini de tüm gün çocuklarla buluşturan Büyükşehir, çocuklara ne kadar değerli olduklarını hissettirdi. En büyük bayramda çocukların gülümsemesi yüzlerinden hiç eksik olmadı.