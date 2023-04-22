Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, idarecileri ve personeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’ne bayram ziyaretinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde 20 gün içinde tamamlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi, bölge halkına kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir yetkilileri, 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastaneye bayram ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Mehmet Kahraman nezdinde tüm hastane çalışanlarına Başkan Tahir Büyükakın'ın bayram tebriklerini ileten Büyükşehir yetkilileri, tüm personele çikolata hediye etti.

Ziyaret sırasında hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunan yetkililer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Başhekimi Mehmet Kahraman, destek ve katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.