Genç ve başarılı İç Mimar Cahit Arda Şengül, yaşam alanlarının şık ve doğru dekorasyonunun işin uzmanlarından geçtiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Ev yada iş yerlerini dekore etmek isteyenlerin genellikle bu işi kendi zevkleriyle çözebileceklerini düşündüklerini ancak finalde çoğu zaman ortaya kötü sonuçların çıktığını belirten İç Mimar Cahit Arda Şengül, bu işin profesyonellere bırakılması gerektiğini söyledi.

Yanlış dekorasyonu aynı zamanda çöpe atılmış bütçe olarak tanımlayan Şengül, “Evinize bir aksesuar alırken bile bu konuda yardım alınmasında fayda var. Çünkü mimarlık bir bütünü kapsar. Çağın getirdiği yenilikleri takip ederek, gelişen teknolojinin, yenilenen zamanın ve değişen sanatın ya da dikkat çekmek adına modası geçecek bir tasarım veya bir objenin alınması kullanıcıyı ileriki zamanlarda rahatsız edecektir. Evinizin hangi köşesine hangi aksesuarın, hangi renk, hangi tasarımın uyacağı konusunda destek almanız sizi de bu konuda tatmin edecek ve eviniz yada iş yeriniz daha yaşanır bir alana dönüşecektir” ifadelerini kullandı.