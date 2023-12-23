Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için aday arayışını sürdürüyor. Parti, seçimlere az bir süre kala Ekrem İmamoğlu'na karşı çıkacak ismi belirlemiş gibi gözüküyor. Demokratik açılımlarla tanınan parti, iddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Leyla Zana'yı aday göstermeyi planlıyor. Ancak, bu konuda DEM Partisi ya da Leyla Zana'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Aday adaylığı başvurularını 25 Aralık tarihine kadar uzatan DEM Partisi'nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için de Leyla Zana'ya teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Zana'nın, gelen tekliflere şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği belirtiliyor.

Leyla Zana, siyasi kariyerinde çeşitli dönemlerde önemli olaylara tanıklık etti. 1991'de Meclis'te Kürtçe yemin eden Zana, 1994 yılında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2004 yılında serbest bırakılan Zana, 2011'de Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilerek tekrar Meclis'e girmeyi başarmıştı. Siyasi yasağının sona ermesinin ardından 2015 yılında HDP'ye katılan Zana'nın dokunulmazlığı, 2018'de devamsızlık nedeniyle düşürülmüştü.