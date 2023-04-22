Borusan Grup şirketlerinden Borçelik “İklim, İnsan, İnovasyon” başlıklarında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) raporunu yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi olan Borçelik, G20 ülkeleri Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından 2015 yılında oluşturulan TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu yayınladı. İklim krizini temel alan ve soruna yönelik çözümler oluşturma vizyonu ile hareket eden Borçelik, rapor ile birlikte sürdürülebilirliğe odaklanan daha fazla yatırımcı ile iş birliği geliştirmeyi ve topluma değer katan yeni projeler üretmeyi hedefliyor.

Şirket olarak son 2 sene içerisinde sürdürülebilirliğe yönelik çelik sektöründe öncü işlere imza attıklarını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı çelik üretimi üzerine odaklanan Responsible Steel Derneği’ne kabul edilen ilk yassı çelik üreticilerinden biriyiz. Ayrıca Global Compact üyeliğimiz ile de dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin bir parçasıyız. TCFD raporuyla birlikte sürdürülebilirlik alanındaki kararlı duruşumuzu bir adım öteye taşımaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çakır, TCFD raporunun Borçelik’e katkısı hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

“Hayata geçtiği 2015 yılından bu yana TCFD şirketlerin iklim krizine karşı kurumsal yönetişim, strateji, risk/fırsatlar ve hedefleri konusunda bir raporlama çerçevesi oluşturuyor. TCFD ile şirketler, yatırımcılarına ve diğer paydaşlarına iklim krizine karşı yaptıkları ile ilgili tutarlı, şeffaf ve güvenilir bilgiler sağlamayı taahhüt ediyor. Borçelik olarak oluşturduğumuz karbonsuzlaşma eylem planı ile bizim de 2030’a kadar operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları yüzde 47 azaltma ve 2050’ye kadar net sıfıra ulaştırma hedefimiz söz konusu. Planımız kapsamında doğalgaz ve elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik yatırımlara ve enerji verimliliği projelerine odaklanıyor, bazı alanlarda süreçlerimizi daha sürdürülebilir kılmak adına hidrojen tesisi yatırımında bulunmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım konusunda ise Gemlik’teki ana fabrikamızda kurulan pilot GES yatırımını tamamladık. Manisa Çelik Servis Merkezimizde GES yatırımını sürdürüyoruz. RES projemiz için Borusan EnBw Enerji ile birlikte hareket ediyoruz. TCFD raporu ile birlikte sürdürülebilirlik üzerine yatırımlarımızı çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz.”