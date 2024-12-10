Demir Export, Türkiye Madenciler Derneği ev sahipliğinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Maden Zirvesi’nde iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü. Şirket, Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik kategorisinde “Yılın Rehabilitasyon Projesi”, Güvenli Madenciliğin Öncüleri kategorisinde ise “Yılın İSG Uygulaması” ödüllerini kazandı.

Türkiye madencilik sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Maden Zirvesi’24, 6 Aralık Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen zirvede, sektörün sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sorumlu Madencilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik kategorisinde “Yılın Rehabilitasyon Projesi” Ödülünü Demir Export’un “Kangal Doğaya Yeniden Kazanım” projesi kazandı.

Şirketin ikinci ödülü ise iş sağlığı ve güvenliği alanındaki “Self Servis Emniyet Uygulaması” ile aldı. ‘EKED’ şeklinde kısaltılan ve etiketle, kilitle, emniyete al, dene aksiyonlarından oluşan uygulama, çalışan güvenliğini artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

Ödüller, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından, Demir Export adına zirveye katılan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Demir Export Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu’na takdim edildi.