Ege Demir ve Demirdışı Metaller Birliği Yönetim Kurulu Haziran ayı toplantısını Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA)- Ege Demir ve Demirdışı Metaller Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel’in ev sahipliğinde gerçekleşen tesis ziyareti ve yönetim kurulu toplantısı için Sayın Bakırel’e ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Önder Karalp’e teşekkürlerini sunan Ege Demir ve Demirdışı Metaller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan “Yönetim Kurulumuz ve Birliğimiz adına bu güzel davetleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Toplantımız öncesinde, 18 ayda inşaat ve üretim hatları tamamlanarak üretim faaliyetlerine Mayıs 2022 tarihinde başlayan Çelikhane tesislerine ziyaret gerçekleştirerek üretim hatlarını inceleme fırsatı bulduk” dedi.

Üretim kapasiteleri ve ürünleri hakkında bilgi veren Özlem Bakırel “Aliağa’daki profil tesisimizde yıllık 700 bin ton üretim kapasitesi ile uzun mamul grubu ürün üretimlerine ek olarak enerji sektörüne yönelik çeşitli ebatlarda özel profil üretimi de gerçekleştiriyoruz. Karel Demir Tel firmamız bünyesinde yıllık 150 bin ton kapasite ile galvanizli ve tavlı telden çelik hasıra kadar birçok tel çeşidiyle ve yıllık 1,2 milyon ton kapasiteli çelikhane tesislerinde gerçekleşen kütük üretimi ile kendi hammadde ihtiyacımızı karşılayarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarda da ana tedarikçilerden biri konumuna geldiğimizi gururla ifade etmek isterim. Babamız Rahmetli Nevzat KARALP’den devraldığımız ve Türkiye’mize hem ihracat hem istihdam hususlarında katkı sağlayan bu mirası büyüterek global bir aktör olmak bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor” dedi. Yenilenebilir enerji konusundaki yatımlarından da bahseden Bakırel; üretimde sağlanacak karbonsuzlaşmanın, yeşil mutabakata uyum çerçevesinde AB’ye olan ihracatımızda rekabet gücümüzü artıracak bir araç olduğuna değinerek, firma olarak karbon nötr olma yolundaki çalışmaları kapsamında; mevcutta 20 MW gücünde rüzgar enerjisi santrallerinin bulunduğundan, 6 ay içerisinde ise 4 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrallerinin devreye alınacağı konusundaki planlarından söz etmiştir.

Sözlerine devam eden Bakırel “Önümüzdeki dönem ise 650.000 ton kapasiteli standart kalitede ve yüksek karbonlu filmaşin, kangal demir ve inşaat demiri haddehanesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hem de yurtiçi ve yurtdışı piyasadaki pazar payını artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulumuzun da bizlere desteğini bir kez daha yanımızda hissediyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.