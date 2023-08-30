Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nden kırsaldaki mahallelere ulaşımı sağlayan grup yolunun bozulan bölümlerini sıcak asfalt ile kaplıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Alanya’da yol bakım onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Demirtaş Mahallesi’nden kırsaldaki 10 mahallenin grup yolu olmasının yanında Demirtaş çevresindeki diğer mahallelerde oturan vatandaşların yayla güzergahı ve günlük yerli ve yabancı turistlerin de bölgeyi ziyaret etmek için kullandığı yol, ulaşım açısından büyük önem arz ediyor.

Oldukça işlek bir güzergah olan Demirtaş Grup Yolu’nun Beyreli Mahallesi girişinden Demirtaş Mahallesi arasındaki bozulan 500 metrelik bölümünde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Yolun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor. Asfalt çalışmasının bitirilmesi ile birlikte yolu kullanan vatandaşlar daha konforlu bir seyahat yapma imkanı bulacak.