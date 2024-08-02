Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatıyla, Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından çiftçilerden satın alınan kavun ve karpuzlar, Bursa’nın farklı mahallelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uygulama kapsamında Demirtaş Mahallesine de kamyonlarla getirilen kavun ve karpuzlar, Tarım A.Ş. ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Mahalle sakinleri kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bolakan ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleştirilen kavun ve karpuz dağıtımı esnasında Herkes Duysun mikrofonuna uygulama ile ilgili bilgi verdi.

“ÜRÜNLER DEĞERİNDE ALINIP HALKA ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR”

Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bolakan çiftçilerin ürünlerinin tarlada kaldığını belirterek, “Biz ürünleri kendi değerinde alıp halka bedava dağıtıyoruz. Halk da memnun, çiftçi de memnun. Demirtaş, İsmetiye, Kumlukalan gibi Bursa’nın civar ilçelerinden topluyoruz ve halka bedava dağıtıyoruz. Çeşitli ürünlerde de kampanya uygulanabilir.” dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ PLANLAMADIR

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin planlama sorunu olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, planlanmadan yapılan üretimin, üretim fazlasının ve eksik üretimin otomatik olarak vatandaşı fiyatta, üreticiye de satışta etkilediğini ifade etti.

“KİLOSU 25 LİRA OLAN KAVUN VE KARPUZ TARLADA KALDI”

Tarlada kalan kavun ve karpuzun, çiftçiyi mağdur etmeyecek bir fiyata alındığını belirten Öztürk, “Bursa tarım şehridir. Karacabey ise Türkiye’nin en geniş ovalarından birine sahip, Karacabey ve Kemalpaşa çiftçisinin özellikle kavun, karpuz ve domates gibi ürünlerde sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bugün kilosunu 25 liraya yemeye başladığımız kavun ve karpuzun satılmadığı ve tarlada kaldığını biliyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel, Kemalpaşa ile başlayan ziyaretinde büyükşehir belediye başkanımızla istişare ederek, tarlada kaldığını gördüğü kavun ve karpuzun vatandaşımıza ulaşması için böyle bir kampanya başlattı. Çiftçinin satılamayan tüm kavun ve karpuzu, zarar etmeyeceği ve mutlu olacağı bir fiyatla alındı ve Bursa’nın dört bir yanında halkımıza veriliyor.” şeklinde

konuştu.

“KAMPANYADAN HEM ÇİFTÇİ HEM DE VATANDAŞ MEMNUN”

Bu kampanya ile çiftçinin mağduriyetinin ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Öztürk, hem çiftçinin hem de vatandaşın mutlu olduğu bir sosyal çalışma olduğunu kaydetti.

DOĞRU MİKTARDA ÜRETİM ARTI DOĞRU FİYAT, EŞİTTİR MUTLU PİYASA

Doğru olanın, doğru miktarda üretim yapmak ve doğru fiyatı bulmak olduğunun altını çizen Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Hem vatandaşın mutlu olduğu hem de üreticinin mutlu olduğu bir piyasa oluşturmak, planlama ile olur. Bugün yaptığımız ise çiftçinin mağduriyetini ortadan kaldırmak ve yüksek fiyatlardan da satın almak zorunda kalan vatandaşa biraz da olsa ekonomik katkı sağlamaktır.”