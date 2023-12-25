Son günlerde Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yatırımcılar anlık olarak borsayı takip etmeye devam ederken, yılın son günlerinde sert kayıplar yaşanıyor.

BORSA YILIN SON HAFTASINA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa yeni haftaya da düşüşle başlarken, yatırımcıların endişeleri de devam ediyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler sonrası yaptığı yorumlar dikkat çekmeye devam ederken, son paylaşımı da yine gündem oldu.

"KÜÇÜK YATIRIMCIYA YAZIK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, "Borsa İstanbul'daki küçük yatırımcıya yazık. Vallahi yazık" ifadelerine yer verdi.

Uyarılarını sürdüren Demirtaş, açıklamasının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. Ama kardeşim adı üstünde Küçük Yatırımcı, panik yapan yatırımcı. borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık değil mi? Günah değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına haksız mıyım?"