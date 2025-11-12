Kongrenin ardından ilk toplantıda görev dağılımı yaptıklarını belirten DP İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş," Demokrat Parti Yönetim Kurulunca alınmış karar doğrultusunda; İlçe Başkan Vekili görevine Ahmet Şen, Teşkilat Başkanı görevine Berfin Güngör, İlçe Sekreteri görevine Sevda Güngör, Seçim İşleri İlçe Başkan Yardımcısı görevine Mehmet Dere, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Kişi görevine Ali Ata, Basın ve Propagandadan Sorumlu Kişi görevine Yağız Varışlısoy, Muhasiplik görevine Ünal Denizhan, Gençlik İşlerinden Sorumlu Kişi görevine Ercan Erçetin, Kadın Kollarından Sorumlu Kişi görevine Birgül Demirbaş, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Kişi görevine Selim İncebay, Çevre ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Kişi görevine Ahmet Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeliklerimize İsmail Bakadur, İsmail Ese ve Alper idil, Oy birliği ile getirilmiştir"

Kaynak: BÜLTEN