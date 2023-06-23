Demokrat Parti'nin (DP) kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan DP İlçe Başkanı Murat Balakuş, “‘Doğruluğu ispat edilmiş’ bir geleneğin, Millet ve Memleket için doğruyu ilke edinmiş bir anlayışın, kalkınma, adalet ve hürriyet davasının yıllar boyu temsilcisi olmuş, 23 Haziran 1983'te kurulan, kurumsal ve fikri yaşamını Demokrat Parti adı ile sürdüren Doğru Yol Partisi'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DP İlçe Başkanı Murat Balakuş, “Millî Güvenlik Konseyi'nin (MGK) siyasal partilerin yeniden kurulmasına izin vermesinden (Mayıs 1983) kısa bir süre sonra kurulan Büyük Türkiye Partisi (BTP), Adalet Partisi’nin kapatılmasıyla doğan siyasi boşluğu doldurmayı amaçlamıştı. BTP, eski bir siyasi partinin devamı olduğu gerekçesiyle 31 Mayıs 1983'te Millî Güvenlik Kurulu tarafından kapatılınca, bu kez aynı amaçla DYP kuruldu (23 Haziran 1983). Genel başkanlığına Ahmet Nusret Tuna'nın getirildiği DYP, Siyasi Partiler Kanunu'nun geçici maddelerinde öngörülen örgütlenme barajını aştı. Ama kurucu üyelerinin MGK tarafından birkaç kez veto edilmesi nedeniyle 24 Ağustos 1983'ten önce 30 kurucu üyeyi tamamlayamadı ve 1983 genel seçimlerine katılamadı. Bu arada genel başkan Ahmet Nusret Tuna'nın da veto edilmesi üzerine genel başkanlığa Yıldırım Avcı getirildi. 6 Eylül 1987'de yapılan halkoylaması sonucunda siyaset yasağı kalkan Süleyman Demirel 24 Eylül 1987'de genel başkanlığa seçildi. 9. Cumhurbaşkanlığı yolu bu süreç ile devam etmiş oldu. ‘Doğruluğu ispat edilmiş’ bir geleneğin, Millet ve Memleket için doğruyu ilke edinmiş bir anlayışın, kalkınma, adalet ve hürriyet davasının yıllar boyu temsilcisi olmuş, 23 Haziran 1983'te kurulan, kurumsal ve fikri yaşamını Demokrat Parti adı ile sürdüren Doğru Yol Partisi'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban bayramını kutluyorum” dedi.