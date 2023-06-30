Demokrat Partisi Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, yerel seçimlerde kendi logo ve adaylarıyla gireceğini söyledi.BURSA (İGFA) - 6’lı Masa’nın kökleri cumhuriyete dayanan ikinci partisi Bursa’da il binasında partilileriyle buluştu. Demokrat Parti Bursa il teşkilatları bayramlaşmasını Haşim İşcan caddesindeki il binasında gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Çağrı Kaplan, MKK Üyesi Engin Özkan, İlçe Başkanları, geçmiş dönem MKK-GİK üyeleri, geçmiş dönem milletvekili adayları, STK temsilcileri, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Bayramlaşmaya katılan herkesin görüşlerini dinleyen İl Başkanı Çağrı Kaplan; “Geçmiş dönemde yorucu bir seçim dönemi atlattık. Nihai hedefe Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ulaştıramadık. Bizler için üzücü ve kırgın bir dönemden geçiyoruz. Önceki seçimler için nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini Genel Merkezimizdeki genişletilmiş Başkanlık Divanı, GİK-MYKK, İl Başkanları Toplantısı’nda dile getirmiştik. 78 yıla dayanan köklü bir merkez sağ partisiyiz. Bizlere umutsuzluk yakışmaz! Bizler gelecek nesillerin umuduyuz.

Üzerimizde 3 milyon 300 bin Bursalının hakkını taşıyoruz. Seçimler Demokrat Parti'ye sigorta görevini vermiştir. O nedenle de 8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler için mikro düşünmek zorundayız. Yapmamız gereken siyasette aktif rolümüzü perçinlemek. Genel Merkezimizin Demokrat misyona verdiği görev yerel seçimlere bağımsız kendi logosu ve adaylarıyla girmektir. Bizde ilimizde bunu yapacağız. Toplumu kucaklayan projelerimizle geliyoruz!” dedi.