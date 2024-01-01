Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada devrilerek otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden M.Ö. (15) yönetimindeki 16 AYA 600 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen Aydın M. (39) yönetimindeki 16 BAR 920 plakalı otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.