Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 Şubat’ta hayata veda eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın adını inşaatı bu yıl içinde tamamlanacak 8 bin metrekarelik spor kompleksine verdi.ANTALYA (İGFA) - TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak giren Maliye, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Dışişleri bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı görevlerin yürüten ve 11 Şubat’ta hayata veda eden CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın adı memleketinde spor kompleksine verildi.

Merhum Deniz Baykal’ın adının verildiği spor kompleksi aynı zamanda Antalya’daki evinin de bulunduğu Muratpaşa ilçesinde yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi’nce Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alanda inşaatı devam eden spor kompleksi bu yıl içinde tamamlanacak. Karar, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde siyasi parti gruplarının oy birliğiyle alındı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kararın ardından, “Rahmetli Deniz Baykal, Türkiye siyasetinin çok önemli aktörlerinden biriydi. Antalya siyasetine de geçtiğimiz asırda damgasını vurmuş çok önemli bir siyasetçiydi. Hepimizin büyüğüydü. Onun anısını yaşatmak için bir çaba içindeydik. Ama nispeten farklı bir tesis olsun istedik. Kızılarık Mahallemizde, yapımı devam eden bir spor kompleksimiz var. Oraya ismini vermeyi uygun bulduk. Meclisimiz, oy birliğiyle kabul etti. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.