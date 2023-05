İnegöl'ün tanınan girişimci iş kadınlarından Eğitimci Deniz Çınar tarafından hizmete açılan Deniz Montessori Anaokulu, eğitimde uyguladığı sistem ile kendi alanında İnegöl'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Tamamen eğitim amacıyla 450 metrekare kapalı alana dizayn edilen ve yaklaşık 1 dönüm bahçe alınana sahip Deniz Montessori Anaokulunda, çok sayıda farklı atölyede çocuklara montessori eğitim sistemiyle eğitimler veriliyor. Montessori sistemi, her çocuğun farklı öğrenme hızını temel alarak esnek bir eğitim verilmesiyle özgür ve sorumlu çocuklar yetişmesini hedefliyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak No: 11 adresinde (Batıkent Residence Avm yanı) faaliyete başlayan Deniz Montessori Anaokulu, İnegöl'ün ilk ve tek montessori okulu olma özelliğini taşıyor.

Okulun kurucusu Eğitimci Deniz Çınar ise, montessori eğitim sistemi ve kurum faaliyetleriyle alakalı şu bilgileri verdi;

ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARINA GÖRE EĞİTİM SÜRECİ

“Montessori sistemi ile alakalı yurt içi ve yurt dışı tüm eğitimlerimi tamamlayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında Deniz Montessori Anaokulu olarak eğitim sektöründe hizmet vermeye başladık. Montessori Eğitim Sistemi , neredeyse Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanıyor. Sistem, İtalyan Maria Montessori isimli bir doktor tarafından geliştirilen bir eğitim modelidir. Her çocuk farklı farklı öğrenme hızına sahiptir. Bu durumda da uygun ve esnek bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefler. Sistem, çocukların ihtiyaçlarını anlama, o ihtiyaçlara uygun ortam oluşturmayı esas almaktadır. Çocukların tek tek ilgi alanları ön plana alınarak eğitim süreci ilerletilir.”

ÖĞRETMEN PASİF REHBER GÖREVİNDE

“Eğitim süreci sonunda hedeflenen durumda çocuğun kendi kendisine yetebilmesi amaçlanır. Yapılan araştırmalarda çocukların 6 yaşına kadar sosyal becerilerini gerçekleştiremedikleri takdirde, hayatları boyunca risk altında olma olasılıkları görülmüştür. Ülkemizde yapılan bir araştırmada da Montessori eğitim sistemiyle eğitim alan anaokulu öğrencilerinin normal eğitim müfredatına göre eğitim alan anaokulu öğrencilerinden soysa işbirliği, sosyal etkileşim ve sosyal bağımsızlık gibi başlıklarda olumlu anlamda farklılık olduğu tespit edilmiştir. Montessori yöntemi çocukta araştırma, yeni denemeler, hata yapma veya hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri gibi önemli konularda gelişime imkan sağlamaktadır. Yani sistemde çocuk özgür seçim yapma ve bu seçimlerin sorumluluğunu alma yeterliliğine sahiptir. Montessori de ebeveyn ve öğretmen pasif rehber görevi görmektedir.”

OKULUN FİZİKİ İMKANLARI SİSTEMİN UYGULANABİLİR OLMASINDA ÖNEMLİ

“Tabi okulun fiziksel ortamı da Montessori sistemine uygun olmalıdır. Öncelikle binanın tek katlı olması ve bahçe alanının geniş olması gerekiyor. Çünkü montessori bir atölye çalışması değil bir yaşam felsefesidir. Okulun fiziki imkanları da bu doğrultuda olmalıdır. Bizim Montessori anaokulumuz 450 metrekare bir kapalı alana, 1 dönüme yakın bahçe alanına ve farklı farklı atölyelere sahip. Bizim amacımız ‘bana yapabilmem için yardım et’ sözünden esinlenmiştir. Bizler çocuklara öğretmenlik değil süreç içerisinde rehberlik yapıyoruz. Çocuklarımızın gerçekten de sadece bir rehbere ihtiyacı var çünkü her şeyi yapabiliyorlar. Yeter ki fırsat verilsin ve gerekli ortam sağlansın. “