Tutkumm teknesinin ekibi deniz tutkunu kadınlar, yeni ve anlamlı bir maceraya doğru yola çıktı. Deneyimli ekip, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 19 Mayıs 2023’te Bodrum’dan başlayarak Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’in batı kısmını içeren iki ayrı rotada yelken açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın kaptan ve kadın ekiple Türk bayraklı bir tekne olarak Adriyatik limanlarında bir ilke imza atan Tutkumm, dünyaya ve Türkiye’ye barış mesajları için kendilerini yine maviliklere bırakıyorlar. 2017’de 70 günlük deniz seyrinde 55 farklı nokta 2 bin 100 deniz mili yol ve 2018’de 44 günlük deniz seyrinde 23 farklı noktada 1400 deniz mili yol yapan, 2019 yılında 19 Mayıs’ın 100. Yılı için Bodrum’dan Hopa’ya kadar 70 günlük bir seyir gerçekleştiren deneyimli kadın denizcilerden oluşan ekip, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak için 2 ayrı rotada yelken açıyor. Neşe Hasipek ve Ceyda Güleçyüz’ün kurduğu Tutkumm ekibi, 100.Yıl Cumhuriyet Seyri’nde toplam 1400 deniz milini geride bırakacak. Yolculuğun birinci etabı Ege – Marmara- Karadeniz rotasını kapsarken, ikinci etap 18 Ağustos’ta başlayarak Akdeniz ve Kıbrıs’ı kapsayacak. Tutkumm ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kıbrıs’ta olacak.

Deneyimli ekip, 2018’de başlattığı Tutkum Gençler isimli projelerine katılan 66 kız öğrenciden ikişer genç kızı da dönüşümlü olarak dahil ettikleri bu yolculuklarında Setur Marinas çalışanları tarafından Kuşadası, Çeşme, Yalova ve Kalamış’ta karşılandı. “Barışa Yelken Açıyoruz” sloganıyla, yüzünü aydınlığa dönen, kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek isteyen deneyimli denizciler, bu zorlu yelken seyriyle kadınların yaratıcı ve güçlü duruşuna da destek sağlamayı hedefliyor. Setur Marinas, Tutkumm ekibini değerli yolculukları boyunca uğradığı duraklarda misafir ederek desteğini sunmaya devam edecek.