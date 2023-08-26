Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz kursuyla, 3 yıldır her yaz güne Erenkuş Falez Plajı’nda denizde cimnastikle başlayan Filiz Güneş, “Yüzmeyi de burada öğrendim. Bu etkinlikler sayesinde kilolarımızı da veriyoruz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz kursuyla, 3 yıldır her yaz güne Erenkuş Falez Plajı’nda denizde cimnastikle başlayan Filiz Güneş, “Yüzmeyi de burada öğrendim. Bu etkinlikler sayesinde kilolarımızı da veriyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği su cimnastiğini yaz mevsimiyle birlikte denize taşıdı. Belediyenin dünyaca ünlü falez sahil bandında yer alan Mavi Bayraklı Erenkuş Falez Plajı’nda haftanın üç günü gerçekleşen etkinlik, saat 09.00’dan 10.00’a devam ediyor.

Spor eğitmeni Özlem Perçin’in yaptırdığı sabah sporu, karada ısınma hareketleriyle başlıyor. Isınma hareketlerinin ardından denize giren kadınlar, güvenlik sınırını belirleyen halata kadar yüzüyor. Sonrasında ise zaman zaman katılımcıları oldukça zorlayan cimnastik hareketleri başlıyor. Perçin, katılımın yoğun olduğu su cimnastiğinin kasların çalışmasını doğrudan etkileyen en önemli sporlardan birisi olduğunun altını çizdi. Perçin, fizik tedavi açısından doktorların da bu tarz etkinliklere katılımcıları yönlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık üç yıldır su cimnastiğine düzenli katıldığını anlatan Filiz Güneş ise “Yüzmeyi de burada öğrendim. Bu etkinlikler sayesinde kilolarımızı veriyoruz. Sağlıklı yaşam konusunda belediyemiz bize çok güzel imkanlar sağlıyor” şeklinde konuştu.