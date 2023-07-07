Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, "Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir. Bazı dönemlerde rip akıntısı kıyıya paralel ve çapraz da olabilir. Böyle bir akıntının içinde olan yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini, yaptığı hareketlerin boş ve zaman kaybı olduğunu hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Karadeniz sahillerinde rüzgarlı, dalgalı ve fırtınalı havalarda görülen rip akıntısına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, genellikle yoğun dalga ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen rip akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı. Vatandaşların ilçelerdeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteorolojik verileri takip etmesinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda kesinlikle denize girilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

"Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, rüzgarın yönü ve denizin dip yapısıyla gelişen rip akıntısının halk arasında "çeken akıntı" olarak da adlandırıldığını söyledi. Dalganın boyu arttığı zaman rip akıntısının şiddetinin de arttığını ifade eden İslamoğlu, "Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir. Bazı dönemlerde rip akıntısı kıyıya paralel ve çapraz da olabilir. Böyle bir akıntının içinde olan yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini, yaptığı hareketlerin boş ve zaman kaybı olduğunu hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz" dedi.

"Çapraz yönlere yüzerse akıntıdan daha rahat çıkabilir"

Rip akıntısına kapılan kişinin yüzebileceğini dile getiren İslamoğlu, şu bilgileri aktardı:

"Kişi sakinse ve yüzebilecek güçteyse akıntının ters yönüne doğru yüzmeye çalışmaması lazım. Çapraz yönlere yüzerse akıntıdan daha rahat çıkabilir. Vatandaşlarımız mutlaka plajlara girişte bulunan uyarı panolarını, ikaz, bayrak ve işaretleri inceleyerek anlamlarını bilmelidir. Güneşin tam tepede olduğu saatlerde suyu kullanmamaları onları sağlığı açısından iyi olacaktır. Aileler, çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamalıdır. Yüzmenin püf noktası her zaman aslında sakin kalmak ve doğru kararı verebilmektir"

Akıntı karşısında kişinin yüzmede zorluk çektiğini vurgulayan İslamoğlu, "Akıntı insanı ya açığa doğru götürür ya da olduğu yerde durdurur. Hiçbir şekilde hareket edemezsin. Öyle olduğu zaman zaten boğulma anı yaşanıyor. Rip akıntısına kapılan bir kişi paralel yüzerse bir sıkıntı yaşamadan karaya ulaşır. Geçen yıl sahillerimizde boğulma tehlikesi yaşayan bin 987 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık" ifadelerini kullandı.