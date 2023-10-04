Balıkesir’in Ayvalık ilçesi; Spor Toto, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Altın Palet Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.BALIKESİR (İGFA) - TSSF tarafından her yıl Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki dalış merkezlerinde gerçekleşen Altın Palet Türkiye Şampiyonası’nda 22 sporcu en güzel su altı video ve fotoğraf görüntülerini çekebilmek için birbirileriyle kıyasıya yarışıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu Üyesi Hanife Küçükler, Altın Palet Su Altı Görüntüleme Türkiye finalinin Ayvalık’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Dört ayrı yarışma dalışı yapacağız. Burada 22 sporcumuz var. Bunlardan 5’i video dalında, 4’ü hem video hem de fotoğraf dalında, diğerleri de fotoğraf dalında mücadele ediyor. Amacımız, Türkiye’nin su altı güzelliklerini görmek, tanıtmak. Aynı zamanda milli takımımıza sporcu yetiştirmek. Çünkü gerçekten su altı görüntüleme dalın da çok iyi bir milli takımımız var. Bir ay sonra Küba’da ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel dereceler elde ettik. Bir yandan onları yetiştiriyoruz. Su altı güzelliklerimizi de tanıtmış oluyoruz. Şu anda Ayvalık’tayız. Ayvalık, su altı zenginliği açısından çok canlı bir yer. Kırmızı mercanlarının yanı sıra kendine özgü su altı canlıları açısından çok zengin. Bu su altı görüntüleme sayesinde o güzellikleri insanlarla buluşturmuş oluyoruz.” dedi.

“DÜNYA ŞAMPİYONASI’NI DA AYVALIK’IMIZDA YAPMAK İSTİYORUZ” Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı ve TSSF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Sarıgül, Ayvalık’ın Balıkesir’in misafir odası olduğunu vurgulayarak “Bu misafir odamızın gerçekten müthiş doğal güzellikleri var. Bu güzellikleri hem ülkemize hem de tüm dünyaya tanıtabilmek için buradayız. Bu yüzden de TSSF’nin Su Altı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nı burada yapıyoruz. İnşallah, önümüzdeki sezonda Dünya Şampiyonası’nı da Ayvalık’ımızda yapmak istiyoruz. Kırmızı Mercanları tüm dünyaya tanıtmak en büyük idealimiz. Geçen sene 29 Ekim’de Cumhuriyet Dalışı yapmıştık. Çok güzel ses getirmişti. Tanıtım anlamında Almanya’da gerçekleşen Duesseldorf Bot Fuarı’nda binlerce insana bu güzellikleri izlettirebilme fırsatı yakalamıştık. İnşallah demin de söylediğim gibi Ayvalık’ın su altı güzelliklerini hem turizmi, hem su altı turizmini geliştirebilmek adına dünyaya duyurabilmek hem de su altı sporlarına ilgiyi arttırabilmek için bu yönde çalışmalarımız sürecektir. Zaten bu çalışmaları yapabilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bizlere talimat verdi. Bu talimat gereği de Balıkesir’imizin misafir odası olan Ayvalık’ımızın su altı güzelliklerini tüm dünyaya göstereceğiz.” diye konuştu.