Deniz kirliliğini önlemek ve denizin korunmasına dikkat çekmek adına Mersin Marina kıyılarında temizlik yapılırken, denizin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, deniz kirliliğini önlemek ve denizin korunmasına dikkat çekmek adına Mersin Marina’da, ‘Deniz Yüzeyi ve Deniz Dibi Temizleme’ etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik; Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Amirliği Ekipleri, Sahil Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Deniz Polisi, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Mersin Sup’un işbirliği ile düzenlendi. Etkinlikte; deniz dibinden çıkarılan çanak anten, ayaklı ısıtıcı, alışveriş sepetleri, araba tekerleği, balıkçı ağları ve birçok plastik madde, görenlerde şaşkınlık yarattı. Deniz dibindeki kirliliklere dikkat çekmek ve vatandaşlarda çevre bilincini artırabilmek adına deniz dibinden çıkarılan atıklar, gün boyu Marina’da sergilenecek.

Özdemir: “Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak hedefindeyiz”

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ilk gün Temiz Akdeniz Projesi kapsamında kapanış lansmanını, ikinci gün de vatandaşlarla birlikte farkındalık oluşturmak için Mezitli Belediyesi’yle ortak bir yürüyüş yaptıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “Bugün de Deniz Polisi, İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte ortak bir farkındalık oluşturmak için dalış etkinliği yaptık. Marina’da yaptığımız etkinlikler kapsamında da denizden çıkan materyalleri ve denize atılan atıkları sergileyerek, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz ve daha temiz bir hava olduğunu vurgulayan Özdemir, “Başkanımız çevre anlamında çok duyarlı. Büyükşehir olarak bu konuda önemli projeler üretiyoruz. Atık bertarafından denizlerin temiz tutulmasına ve deniz denetimlerine kadar çok ciddi uygulamalarımız var. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız hep yanımızda. Denizler konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bize verdiği yetkiye dayanarak, Liman ve çevresinde dar bir alan da olsa ciddi denetimlerimiz ve uygulamalarımız mevcut. Amacımız, vatandaşlarımızın tertemiz bir denizde ve çevrede yaşayabilmelerini sağlamak. Gelecek nesillere de güzel bir dünya bırakmak hedefindeyiz” dedi.

Halisdemir: “Yüzlerce değişik madde, tonlarca atık çıkartıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarda farkındalık oluşturmak adına etkinlikler serisi yaptıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, denizden her yıl tonlarca atık çıkardıklarını söyleyerek, “İnsanlar denizlerimizi maalesef hor kullanıyor. Biz de bugün nasıl hor kullanıldığını, denizlerimizde oluşan kirliliklerin hepsinin insan kaynaklı olduğunu göstermek için bir etkinlik planladık. Denizden çıkan malzemeler, aslında denizde olmaması gereken malzemeler. Fakat bunlar bazen isteyerek, bazen de istemeyerek denizle buluşuyor. Her yıl bu etkinliği yapıyoruz ve yüzlerce değişik madde, tonlarca atık çıkartıyoruz. Vatandaşımızdan beklentimiz, denizimizi temiz tutmaları” dedi.

“Çöp kapar sistemleri yapacağız”

Drone kullanarak denizleri daha çok korumayı hedeflediklerini ve deniz filosunu genişlettiklerini söyleyen Halisdemir, planladıkları çalışmaları anlatarak, “Denizde çöp kapar sistemleri yapacağız. Yüzeyde katı atıkları toplayan robotik sistemler alacağız. Derelerden denize karışan katı atıkları toplamak için de bariyerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yani denizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye belirtti.

“MESKİ tarafından yapılan arıtma tesisleri de denizlerin kirlenmesini önlüyor”

Halisdemir, MESKİ tarafından yapılan arıtma tesislerinin de denizlerin kirlenmesini önlediğini belirterek, Mavi Bayraklı plaj sayısının artırılması için de önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Denizden çıkarılan atıkların insan kaynaklı olduğuna değinen Halisdemir, “Deniz sadece balıklardan oluşmuyor. Deniz dibinde yaşayan birçok canlı türü var. Dolayısıyla kirliliği engellememiz ve denize atık atılmamasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü, atıldıktan sonra temizlemek çok zor. Biz 5 Haziran’ı kutlamıyoruz, farkındalık oluşsun istiyoruz. Mersin’de yaşayan, Mersin’e turist olarak gelen tüm vatandaşlarımızın, bu farkındalık bilinciyle denizi kirletmemek üzere hareket etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmetcan Özdemir: “Bizler çevremizi nasıl kullanırsak, bizden sonraki nesillere de o kalacak”

Denizden çıkan büyük parça atıkların iskeleye taşınması konusunda destek veren Mersin Sup Kurucusu Mehmetcan Özdemir, “Genelde denizden büyük parçalar çıktı. Biz de, çıkan ufak parçaları küçük boardlarla denizden iskeleye teslim etmek için yardıma geldik. Önemli olan; bulunduğumuz ortamı, çevreyi, bize ait dediğimiz yeri temiz tutabilmek. Sloganda da yazdığı gibi; ‘O’na iyi bak çünkü O’ndan sadece bir tane var’. Bizler çevremizi nasıl kullanırsak, bizden sonraki nesillere de o kalacak. Dünya üzerindeki her şey bizler için. Bu yüzden temiz ve güzel kullanmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.