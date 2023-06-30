Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında 2016 yılında hayata geçirdiği ve bugüne dek yüzlerce anne adayının eğitim aldığı Hamilelik Okulu’nda 19. dönem eğitimleri başladı.DENİZLİ ( İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında “Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlattığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu’nda 19. dönem eğitimleri başladı. Bugüne dek yüzlerce anne adayının eğitim aldığı Hamilelik Okulu’nun 19. dönem eğitim programının açılış dersi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi. Programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Burdurlu, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Hamilelik Okulu’nun anne adaylarına çok önemli katkı sağladığını ifade eden Değirmenci, “Hepimizin iyi insan yetiştirmek gibi bir görevi var. Eğitim önce ailede başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu çerçevede bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan gelecek nesillerin bayrağını, devletini, milletini seven bireyler olmasını arzu ediyoruz. Projemiz anne ve baba adaylarına ışık tutmaya devam ediyor” diye konuştu.