Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 90 gencin faydalandığı “İşaret Dili”, “İleri Excel”, “Zaman ve Stres Yönetimi” ve “Zihinsel ve Dilsel Programlama” kursu düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra gençlerin istekleri doğrultusunda eğitim ve kurs çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından “İşaret Dili”, “İleri Excel”, “Zaman ve Stres Yönetimi” ve “Zihinsel ve Dilsel Programlama” kursları düzenledi. 4 ayrı eğitime katılarak kursları başarıyla tamamlayan 90 genç için sertifika töreni düzenlendi. Tören, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde hizmete açtığı Gençlik Noktası’nda yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve gençler katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gençlerin talepleri doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayarak “Arkadaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa o konuda eğitimler yapmaya devam ediyoruz. Bizleri her zaman destekleyen ve hiçbir talebimizi geri çevirmeyen Başkanımız Sayın Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Osman Zolan ise, bir süre önce üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktasını PAÜ yerleşkesinde hizmete aldıklarını söyledi. Başkan Zolan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte gençlerin istek, talep ve projelerini yapmaları adına en üst seviyede gençlere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Zolan, “Bu eğitimler sizlerin donanımını artıracak. Bugün katkısı az gibi görünen konular, ileride sizlere nefes ve imkan verecek, gençlere artı değer kazandıracak. Eğitimleri tamamladığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Akademik eğitiminizin yanında başka donanımlar da kazanmak ve kendinizi geliştirmeye yönelik adım atmak durumundasınız. Sizleri tebrik ediyorum” dedi. Başkan Zolan konuşmaların ardından kursiyerlere 4 farklı kursun katılım sertifikalarını verdi.

