Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Bölgesi arasında imzalanan protokolle kardeşlik köprüsü kuruldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Bölgesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, turizm, sanat, eğitim, spor gibi alanlarda işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bölgeler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Özbekistan Cumhuriyeti Navoi Bölgesi Valisi Normat Tursunov, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin, yönetimi ve Navoi Bölgesinden işadamları ile yöneticiler katıldı. Navoi Bölgesi Valisi Tursunov kardeş ülke Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğuna vurgu yaptı. İki ülke arasındaki işbirliğinin artmaya ve güzelleşmeye devam ettiğini kaydeden Normat Tursunov, Denizli ve Navoi Bölgesinin sosyal ve kültürel benzerliklerinden de bahsederek, iki bölgenin sanayilerinin zirvede ve çok gelişmiş olduğunu dile getirdi. Denizli’nin iş dünyasını ve yöneticilerini Navoi’ye davet eden, bu şekilde ilişkilerin daha da derinleşeceğini kaydeden Turnusov, işbirliğine destek veren herkese teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ise, her iki ülkenin Cumhurbaşkanları düzeyinde başlayan dostane ilişkileri devam ettirmeleri gerektiğini belirtti. Ziyaretin, Denizli ve Navoi arasındaki uzak kilometreleri azaltacağını ve iki bölge arasında kardeşlik köprüsü kurulacağını işaret eden Değirmenci, imzalanacak protokolün hemen hayata geçmesi için azami derecede gayret göstereceklerini söyledi. Denizli’nin üreten bir şehir olduğunu, sanayi, tarım ve turizmde Türkiye’nin önde gelen kentleri arasında yer aldığını belirten Değirmenci, “Denizli’nin ekonomik anlamda geldiği seviyeyi, tecrübelerini Navoi ile paylaşmak bizleri de mutlu eder. Ekonomik anlamda olduğu gibi dost ülke olmamız münasebetiyle özellikle kültürel anlamda da işbirliklerini artırmak isteriz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Denizli ve Navoi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra heyet 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.