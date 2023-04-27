Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi hizmete girdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi’ne kavuştu. İçerisinde 5 bin 574 kitabın bulunduğu aynı anda 225 kişiye hizmet verebilecek Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nin açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin zemin katında bulunan tesisin açılışına AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. PAÜ Rektörü Kutluhan burada yaptığı konuşmada böylesine önemli bir yapının açılışında bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz herkes için çalıştığı gibi özellikle gençler için de muhteşem çalışmalar yapıyor. Bize düşen, üniversite, üniversite hocaları ve üniversite öğrencileri olarak buraları doldurmaktır. Nice değerlerin yetişmesine katkısı olması dileğiyle kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, göreve geldikleri ilk günden beri Denizli’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarf ettiklerini belirterek, fiziksel yatırımların yanında sosyal ve kültürel eserlere de önem verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin Denizli’nin en güzel yapılarından biri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Burası Allah’ın izniyle bilimin, kültürün, sanatın ve gençlerin merkezi olacak” dedi. Dev tesisin Türkiye’de örnek olduğunu kaydeden Başkan Zolan, tesis içerisinde hayata geçirecekleri bilim merkezinde de son noktaya geldiklerini belirterek, “Gençlerimiz buraya gelecek bilim merkezinde fizikle, kimyayla, matematikle buluşacak. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz” ifadelerini kullandı.

Kütüphane büyüme imkanına sahip

Gençlerin burada nezih, konforlu, sessiz ve rahat edebilecekleri bir ortamda çalışma ve araştırma yapabileceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Bu ihtiyacı gördük ve kongre ve kültür merkezimizin bu bölümünü şehir kütüphanesi olarak dizayn ettik. Burası büyüme imkanına da sahip” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Gençlerimize yapılan yatırım en doğru yatırımdır. Onun için biz gençlerimize her zaman yatırım yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onların yarınları bizimkilerden daha güzel olacak, onlar bizden daha başarılı olacak, bundan hiç şüphem yok. Biz istiyoruz ki gençlerimiz diğer ülkedeki gençlerin imkanlarından geri kalmasın.”

Bir kütüphane de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi’ne

Benzer bir kütüphane de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi’ne kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Zolan, “Külliyenin altındaki alanı da inşallah kitap kafe şekline getireceğiz. Gençlerimize yönelik kampüs bölgesinde de ayrı bir mekanımız var. Burada da gençlerimizin ihtiyaçlarını giderebilme, aynı zamanda ders çalışabilme, sohbet edebilme, buluşabilme noktasında bir projeyi hizmete alacağız. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Tabi ki bu noktada bize en büyük gücü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’e, bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi şehrimize gençlerimize ve geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Zolan’a teşekkür

Denizli Milletvekili Cahit Özkan da, Şehir Kütüphanesi’nin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Hakkı üstün tutan, gönüllere giren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan, yine hakkı üstün tutan, gönüllere giren gençler yetiştirmek için Denizli’mize yeni bir müesseseye kavuşturuyor” dedi. Gençlik döneminde böylesine önemli merkezlerin Denizli’de olmadığını ve faydalanamadıklarını anlatarak söz konusu yatırımları Denizli’ye kazandıran Başkan Zolan’a teşekkür eden Özkan, “Gençlerimizin ilme, tefekküre, bilime, kültür ve sanata çok daha fazla vakit ve imkan ayırabilecekleri bir dönemde. Keşke bu dönemde yaşasaydık. Gençliğimiz kültürünü, değerlerini bilerek, hakkı üstün tutarak ve gönüllere girerek yetişiyorsa biz de inanıyoruz ki, o gençliğimizle gelecekte yaşamaya ve var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Zolan açılış kurdelesini protokol üyeleri ve gençlerle birlikte kesti. Bir süre kütüphaneyi inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler gençlerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nde dünya klasiklerinden, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına, tarih ve araştırma kitaplarından, dini yayınlara, kişisel gelişim kitaplarından, çocuk kitaplarına ve Denizlili yazarların kitaplarından oluşan 5 bin 574 adet kitap yer alıyor. Aynı anda 225 okuyucuya hizmet verecek şekilde planlanan kütüphanede okuyucular ödünç kitap alabilecek, burada telefon ve bilgisayarlarından araştırma yapabilecek. Kütüphaneye üye olabilecek okuyucular hizmetlerden ücretsiz faydalanabilecek.