Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli arterlerinden biri olan Şirinköy yolunda yenileme çalışması yaptı. Bölgenin güzelliğine güzellik katan çalışma ile Şirinköy, Bahçelievler ve Yenişehir mahalleleri daha modern, konforlu ve güvenli bir yola kavuştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şirinköy yolunda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kentin yoğun kullanılan güzergâhlarından olan Şirinköy yolunda yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 1.650 metre uzunluğundaki caddede zamanla bozulan ve deforme olan beton parke taşları söküldü, düzenleme yapılan güzergaha 4 bin 500 ton sıcak asfalt döküldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da asfalt döküm çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Şirinköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Ataş ve beraberindekiler eşlik etti. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bir süre asfalt döküm makinesi kullandı. Başkan Osman Zolan, projeyle Şirinköy, Bahçelievler ve Yenişehir mahallelerinin modern ve konforlu bir yola kavuştuğuna dikkati çekti.

Şirinköy yolunun yenilenen üst yapısıyla Denizli'ye çok yakıştığını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şöyle konuştu: "Hemşehrilerimizin konfor ve güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına Şirinköy yolumuzdaki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, yarınlarımıza yatırım yapmaya, geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, konforunu artırmak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için yaptığımız yol yenileme çalışmamız hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin.”