Denizli-Uşak arasında alternatif turizm rotasının oluşturulması ve turizm potansiyellerinin tanıtılması için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER)ile iş birliğinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölge Temsil Kurulu organizasyonuyla tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürütenGEKA ile faaliyetlerini Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde yürüten ZAFER, birbiriyle ilintili turizm ögelerini değerlendirerek alternatif bir turizm rotası oluşturmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenlediler.

Düzenlenen tanıtım etkinliğine, Denizli’de faaliyet gösteren 17 seyahat acentesinin temsilcileri katıldı.

Özellikle,Pamukkale-Karahayıt bölgesine gelen turistlere farklı bir rota ve turizm ögelerinin sunularak geceleme sayılarının arttırılması hedeflendi.

Bu kapsamda Denizli ve Uşak arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik rota üzerinde bulunan tarihi ve doğal güzellikler tanıtılarak turizm ürünü olarak pazarlanacak. Turizm rotasında; Denizli’nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti, Buldan Konakları; Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu, Çal’ın yerel ve doğal ürünleri ve Çal Bağ Rotası ile Ulubey ilçesinde bulunan Ulubey Kanyonları, Balundos Antik Kenti ve Karahallı ilçesindeki Clandras Köprüsü bulunuyor.

Tanıtım etkinliğinin ilk gününde kuruluşu Lidyalılar dönemine kadar giden ve bulunduğu coğrafya itibariyle bir kavşak noktası olmasından dolayı sınır, ticaret ve tarım merkezi olan Tripolis Antik Kenti ziyaret edildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği antik kent hakkında ziyaretçilere arkeologlartarafından bilgi verildi. Ardından Buldan ilçesine geçilerek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin özelliklerini yansıtan, Buldan yöresine özgü mimari özellikleri ile tarihi Buldan Konakları gezildi. Burada yerel rehber Sait Yalçın tarafından Buldan Konakları’nın tarihçesi, mimari özellikleri ve hikayeleri anlatıldı. Buldan’dan sonraki durak,Uşak'ta 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu oldu.

Burada Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Ajans çalışanları ile Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu Denizli’den gelen turizm acentelerinin temsilcilerini ağırladılar. Genel Sekreter Veli Oğuz bölgenin turizm potansiyeli ve alternatif turizm çalışmaları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Ziyaretçiler, Ulubey Kanyonu’nda yaklaşık 1 km’lik trekking rotasını yürüdüler, kanyonda bulunan cam seyir terasını, salıncak ve zip-line vb. turistik ürünleri deneyimlediler. Günün sonunda turizm acentesi yetkilileri Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ile akşam yemeğinde bir araya geldiler. Vali Turan Ergün, organizasyon için iş birliği yapan ve 2 gün boyunca acente temsilcilerine eşlik eden GEKA ve ZAFER ve çalışanları ile TÜRSAB yetkililerine teşekkür etti.

Tanıtım etkinliğinin ikinci günü Uşak’ın Karahallı ilçesinde bulunan tarihi Friglere dayanan Clandras Köprüsü’nde başladı. Fotoğraf çekimlerinin ardından Çal’a hareket eden ziyaretçiler Çal Hançalar Köprüsü ve Kısık Kanyonu vb. doğal güzellikleri görme imkanı buldular.

Çal Kaymakamı V. Mert Çanga, Belediye Başkanı Fethi Akcan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tanıtım etkinliğinin Çal durağında ziyaretçilere eşlik ettiler. Doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle bilinen ilçede Çal Kadın Kooperatifi, Köy Yaşam Merkezi ve Çal Bağ Rotası ziyaret edildi.