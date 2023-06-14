GEKA’nın “Genç İstihdamı” çalışmaları kapsamında gençlerin iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşması amacıyla Denizli’de düzenlediği “Muhasebe Uzmanı Yetiştirme Eğitimi” sona erdi.DENİZLİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansının, Kalkınma Ajansları 2022-2023 “Genç İstihdamı” teması kapsamında düzenlediği eğitim programı 24 Nisan 2023 tarihinde 36 katılımcıyla başlamıştı.

GEKA’nın Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında düzenlenen eğitim programı,kariyerine muhasebe uzmanı, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak devam etmek isteyen gençlere yönelik başlatıldı.

Yaklaşık bir aylık muhasebe uzmanlığı eğitiminin yanı sıra, İŞ-KUR İş Kulübü tarafından 2 günlük özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi de verildi.

Genel Muhasebe, Beyannameler ve Bildirimler, SGK İşlemleri, Sicil ve Tescil İşlemleri ile Luca Net E-Defter İşlemleri vb. konu başlıklarından oluşan detaylı eğitim müfredatı sektörde hizmet veren profesyoneller tarafından anlatıldı. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerler programın son 2 günü düzenlenen İŞKUR kariyer eğitimlerinde Denizli SMMMO üyeleri ile bir araya gelerek kariyer planlaması konularını da görüştüler.Böylece gençlerin, Denizli SMMMO üyeleri tarafından istihdam edilebilmelerinin önü de açıldı.

Denizli KOSGEB İl Müdürü Dr. Aziz Acar ve KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı’nın katıldığı özel oturumda kursiyerlere; KOSGEB ve KOSGEB’in sağladığı teşvikler konusunda bilgiler aktarıldı. Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri SMMM Ali Rıza Tekin, Denizli Ticaret Sicil Müdürü Nebahat Adıgüzel ve Denizli Ticaret Odası Sicil Müdürü Özlem Aşuk’unziyaretlerinde Ticaret Sicil İşlemleri ve Oda Kayıt işlemleri hakkında bilgi verildi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da SMMO Denizli’yi ziyaret ederek muhasebe uzmanı adaylarıyla bir araya geldi.

Akdoğan, ziyarette eğitimin muhasebe adaylarını mesleğe hazırlaması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Genel Sekreter Akdoğan, İŞKUR Denizli ve SMMO Denizli yetkililerine ve eğitime katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Akdoğan ayrıca, aday öğrencilere iş hayatına atıldıklarında teşvik veren GEKA, KOSGEB vb. kurumların teşvik ve desteklerini takip etmelerinin kariyerleri açısından önemli olabileceğinin altını çizdi. Özgür Akdoğan konuşmasının sonunda, sabırla eğitim sürecine devam eden muhasebe uzmanı adaylarına teşekkür etti.