Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı hazırladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi 3-6 yaş Çocuk Oyun Grubu öğrencileri ve çok sayıda veli katıldı. Miniklerin birbirinden renkli gösterileri büyük beğeni toplarken günün anısına hazırladığı şiir ve şarkılar ayakta alkışlandı. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan miniklerin sevincini paylaşan Başkan Osman Zolan çocuklarla yakından ilgilendi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla beraber kutlamak istediklerini belirtti. Kendilerine güvenerek evlatlarını emanet eden tüm velilere teşekkür eden Başkan Zolan, “Biz de çocuklarınıza kendi evladımız gibi, gözbebeğimiz gibi baktık. Burada çalışan hocalarımız çocukların eğitimine destek verdiler” dedi. Çocukların 23 Nisan gösterilerinde, okudukları şiir ve söyledikleri şarkılarda çok büyük emek olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Allah’ım inşallah yollarını açık etsin, yarınları bugünden daha güzel olsun. Allah’a emanet olun, bayramınız şimdiden kutlu olsun” diye konuştu.