Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Gazi Caddesi, Yeni Cadde, Ahi Sinan Caddesi ile Örnek Caddesi kesişiminde örnek bir kavşak düzenlemesi yapıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik noktalarından biri olan Mehmet Gazi Caddesi, Yeni Cadde, Ahi Sinan Caddesi ile Örnek Caddesi kesişiminde “Eski Zahire Pazarı” olarak bilinen mevkide kavşak düzenleme çalışmasına başladı. Bölge trafiğini daha da rahatlatacak çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Denizli merkezde bulunan eski Eski Zahire Pazarı’nda çok önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi. Kentin en önemli ulaşım hatlarından birinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdiklerini kaydederek, projenin geleceğe yönelik önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini belirten Başkan Zolan, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin daha güvenli, modern ve konforlu bir kavşağa sahip olacağını ifade etti.

Kent trafiğinin daha güvenilir ve konforlu bir şekilde olmasını sağlamak adına bölgede yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Burada ulaşım güvenliği, konfor ve trafiğin daha seri akabilmesi anlamında standartların üzerinde bir proje yapıyoruz. Burada 14 metrelik yol, 3 metrelik kaldırım olacak şekilde dolgu işlemini gerçekleştirdik. Toplamda 10 bin metrekarenin üzerinde bir dolgu işlemi yapıldı. Standartları ve konforu yüksek bir kavşağı daha şehrimize kavuşturacağız. Vatandaşlarımız daha iyisine ve daha güzeline layık. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”