Denizli Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Akalanlı üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı. Karpuz üreticileri, çiftçinin imdadına yetişen Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek üreticiye destek sözünü tuttuğunu söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kendisine dert yanan karpuz üreticilerinin derdine derman oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Çavuşoğlu’nun talimatıyla Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’nde üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturma kararı aldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, ilk etapta 20,5 ton olarak satın alınan karpuzların teslimi için Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’ne giderek üreticilerle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu’nun talimatıyla hemen harekete geçtiklerini belirten Danacıoğlu, “Karpuz üreticilerimizin çok zor durumda kaldığını gördük. Üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bundan sonra mevsimine göre üreticinin elinde kalan hangi ürün olursa satın alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmakçı ise, üretim maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle üreticilerin büyük bir sıkıntıya girdiğini ve mağdur olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu’nun bu duruma kayıtsız kalmayarak çiftçilere destek olduğunu ifade eden Muhtar Çakmakçı, Büyükşehir Belediyesinin üreticiye can suyu olduğunu kaydetti. Karpuz üreticisi Mehmet Bayındır da, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle dar boğaza düştüklerini, ürün fiyatlarının çok düştüğünü ve bundan dolayı da zarar ettiklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu’nun üreticiye destek vaadi bulunduğunu kaydeden Bayındır, çiftçinin yanında durarak bu sözünü yerine getirdiğini ifade etti.