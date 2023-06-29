Denizli’de vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için de önlem aldı.

Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Kurban Bayramı boyunca ücretiz olacak. Buna göre 29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da belediye otobüslerinden ücret alınmayacak. Vatandaşlar bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecek.