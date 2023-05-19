Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda 53 farklı branşta eğitim gören 1.914 kursiyerin 5.250 adet el emeği göz nuru eseri beğeniye sunulacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda 53 farklı branşta eğitim gören bin 914 kursiyerin 5 bin 250 eserinin yer aldığı 6. Karma Sergi, “Geçmişin Altın İzleri El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi DENMEK projesi kapsamında cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta 5 bin 250 eserin beğeniye sunulacağı sergide kursiyerler eserlerini satarak ev ekonomilerine de katkıda bulunabilecek. 26 Mayıs’a dek açık olacak sergiye tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Oda Orkestrası ve Gençlik Korosu’nun hazırladığı 19 Mayıs konseri yarın akşam (19 Mayıs Cuma) saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Birbirinden özel eserlerin seslendirileceği ve 19 Mayıs coşkusunun doyasıya yaşanacağı ücretsiz konsere tüm Denizlililerin davetli olduğu ifade edildi.