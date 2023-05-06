Denzi ve Rinxlaya müzikseverler için yeni bir iş birliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Converse Türkiye’nin Converse All Star sanatçılarından Denzi ve Rinxlaya, “Our Beat” projesi için beklenmedik bir müzik yaratmak adına prodüktör Şevket Akıncı mentorluğunda bir araya gelerek yepyeni bir parça hazırladı. 5 Mayıs'ta Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan ve tüm dijital platformlarda yerini alan “Frontal” hard rock ve hip-hop gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım mezunu olan Denzi, müzisyen kimliğinin yanı sıra hayatına tasarımcı olarak da devam eden ve kendisini underground müzik kültürünün temsilcilerinden biri olarak tanımlayan bir sanatçı.

Bu özel projede ise parçanın yapımcılığını ve mentorluğunu prodüktör Şevket Akıncı üstlendi. Beklenmedik müzik tarzlarını ve farklı ritimleri bir araya getiren Frontal, sanatçıların olumlu bakış açılarından aldıkları motivasyonla tamamen yeni bir üretim yaratma isteklerini yansıtıyor.