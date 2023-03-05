ISPARTA 32 SPOR:0 İNEGÖLSPOR:0
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor’umuz, ligin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk Şehir Satadyumu
Hakem: Taner Tuncer
Yardımcı Hakemler: Mehmet Dura, R. Ufuk Avdaş
İnegölspor: Gökhan Siverek, Metincan Cici (Dk.78 Yasin Palaz), Sefa Durmuş (Dk.90+3 Furkan Özyapı), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Alperen Pak (Dk.64 Uğur Utlu), Volkan Altınsoy, Gökhan Meral (Dk.64 Batuhan Salman), Ali Akkuş, Ömer Faruk Ermeç (Dk.81 Furkan Özyapı).
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Ömer Kandemir, Ömer Çiçek (Dk.7 Burhan Eşer – Dk.84 Abdullah Topkara), Cem Özdemir, Cemal Kızılateş (Dk.74 Erkan Süer), Muhammet Aran, Hüseyin Afkan, Erem Seçgin, Koray Yağcı (Dk.74 Berke Demircan), Osman Torun, Musa Nizam
Sarı Kartlar: Dk.60 Erman Bulucu, Dk.66 Volkan Altınsoy, Dk.79 Uğur Utlu. (İnegölspor) Dk.60 Muhammet Aran, Dk.89 Erdem Seçgin. (Isparta 32 Spor)